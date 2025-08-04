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Новые столкновения курдов с сирийцами… Проиранские силы подняли голову

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Отдел информации
17:43 831

В Сирии зафиксированы новые столкновения между силами режима и «Силами демократической Сирии» (СДС), основу которых составляют боевики РПК/ОНС. Обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. По последним данным, близкие к Ирану шиитские формирования также готовятся к вооруженному мятежу против правительства аль-Шараа в Дамаске.

Согласно заявлению, распространенному «Сирийскими демократическими силами» 4 августа, правительственные войска атаковали их позиции в провинции Алеппо, в результате чего были убиты 5 курдских бойцов.

«Мы возлагаем на правительство Дамаска полную ответственность за это поведение и подтверждаем, что наши силы сейчас как никогда готовы реализовать свое законное право на ответ со всей мощью и решимостью», — говорится в заявлении СДС.

Интегрировать курдов в сирийскую армию пока удалось лишь на бумаге

На выходных правительство и СДС обменялись обвинениями в связи с инцидентом в соседнем Манбидже. Министерство обороны Сирии заявило, что СДС обстреляли ракетами армейский блокпост в сельской местности, в то время как представители СДС утверждают, что ответили на неспровоцированный артобстрел мирных жителей.

Эти столкновения демонстрируют несостоятельность соглашения, подписанного между лидером СДС Мазлумом Абди и главой переходного правительства Ахмедом аль-Шараа, которое предусматривало интеграцию курдских сил в состав Сирийской национальной армии. Как сообщалось ранее, Мазлум Абди настаивает на продолжении переговоров по деталям соглашения, подчеркивая, что курдские формирования могут войти в состав сирийской армии только при условии сохранения собственной структуры. Кроме того, курды добиваются автономного статуса для северных районов Сирии.

На фоне возобновившихся боев между курдами и правительственными войсками специальный представитель президента США по Сирии, а также посол в Анкаре Томас Барак призвал стороны к спокойствию. Тем временем член Конгресса Авраам Хамаде провел видеопереговоры с Мазлумом Абди и командиром женских подразделений ОНС Рохлат Африн.

Вдобавок ко всем бедам на голову властям в Дамаске свалились шиитские группировки

Конгрессмен Хамаде опубликовал в социальной сети X сообщение, в котором отметил: «Уже более десяти лет СДС защищают северо-восточную треть Сирии и выстроили децентрализованную модель, обеспечивающую безопасность христиан, арабов, курдов и других общин».

Он добавил, что в этом месяце в Париже возобновятся переговоры между Дамаском и СДС при поддержке администрации Трампа. Конгрессмен США также подчеркнул, что Вашингтон продолжает поддерживать открытые каналы связи со всеми сторонами в Сирии.

Тем временем турецкие источники сообщают об активизации проиранских вооруженных группировок в Сирии. По их данным, лидер одной из поддерживаемых Ираном радикальных шиитских организаций по имени Абу Джихад впервые за долгое время выступил с видеообращением, в котором призвал шиитов объединиться в новую структуру под названием «Фронт исламского сопротивления Сирии».

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