Новые столкновения курдов с сирийцами… Проиранские силы подняли голову

В Сирии зафиксированы новые столкновения между силами режима и «Силами демократической Сирии» (СДС), основу которых составляют боевики РПК/ОНС. Обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. По последним данным, близкие к Ирану шиитские формирования также готовятся к вооруженному мятежу против правительства аль-Шараа в Дамаске. Согласно заявлению, распространенному «Сирийскими демократическими силами» 4 августа, правительственные войска атаковали их позиции в провинции Алеппо, в результате чего были убиты 5 курдских бойцов. «Мы возлагаем на правительство Дамаска полную ответственность за это поведение и подтверждаем, что наши силы сейчас как никогда готовы реализовать свое законное право на ответ со всей мощью и решимостью», — говорится в заявлении СДС.

На выходных правительство и СДС обменялись обвинениями в связи с инцидентом в соседнем Манбидже. Министерство обороны Сирии заявило, что СДС обстреляли ракетами армейский блокпост в сельской местности, в то время как представители СДС утверждают, что ответили на неспровоцированный артобстрел мирных жителей. Эти столкновения демонстрируют несостоятельность соглашения, подписанного между лидером СДС Мазлумом Абди и главой переходного правительства Ахмедом аль-Шараа, которое предусматривало интеграцию курдских сил в состав Сирийской национальной армии. Как сообщалось ранее, Мазлум Абди настаивает на продолжении переговоров по деталям соглашения, подчеркивая, что курдские формирования могут войти в состав сирийской армии только при условии сохранения собственной структуры. Кроме того, курды добиваются автономного статуса для северных районов Сирии. На фоне возобновившихся боев между курдами и правительственными войсками специальный представитель президента США по Сирии, а также посол в Анкаре Томас Барак призвал стороны к спокойствию. Тем временем член Конгресса Авраам Хамаде провел видеопереговоры с Мазлумом Абди и командиром женских подразделений ОНС Рохлат Африн.