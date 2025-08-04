Иран не даст МАГАТЭ доступ к ядерным объектам

Представители Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе предстоящего визита в Иран не получат возможности провести инспекцию ядерных объектов исламской республики. Об этом заявил председатель комиссии Меджлиса (однопалатного парламента Ирана) по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«В соответствии с законами, принятыми меджлисом, делегации МАГАТЭ, как и любым другим иностранным инспекторам, ни при каких обстоятельствах не будет предоставлен физический доступ на иранские ядерные объекты», — сказал он иранскому агентству Tasnim.

По словам иранского парламентария, «делегация МАГАТЭ имеет полномочия исключительно на проведение технических консультаций с иранскими должностными лицами».

4 августа официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил, что визит делегации МАГАТЭ в исламскую республику состоится в течение 10 дней.