Росгвардия устроила охоту на мигрантов

В результате совместной операции подразделений Росгвардии и МВД в Московской области были выявлены 15 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Проверки прошли в городе Электросталь — на железнодорожной станции «Фрязино» и в торговом центре на улице Мира.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.