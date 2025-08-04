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Росгвардия устроила охоту на мигрантов

17:57 979

В результате совместной операции подразделений Росгвардии и МВД в Московской области были выявлены 15 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Проверки прошли в городе Электросталь — на железнодорожной станции «Фрязино» и в торговом центре на улице Мира.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По данным ведомства, все задержанные нарушили правила пребывания на территории России и занимались незаконной трудовой деятельностью. В отношении каждого составлены административные протоколы. Нарушителям назначены штрафы в размере 5 тысяч рублей (примерно 62 доллара США) с последующей депортацией.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают организаторов каналов незаконной миграции с целью их привлечения к ответственности.

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