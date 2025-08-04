Росгвардия устроила охоту на мигрантов

В результате совместной операции подразделений Росгвардии и МВД в Московской области были выявлены 15 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Проверки прошли в городе Электросталь — на железнодорожной станции «Фрязино» и в торговом центре на улице Мира.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
По данным ведомства, все задержанные нарушили правила пребывания на территории России и занимались незаконной трудовой деятельностью. В отношении каждого составлены административные протоколы. Нарушителям назначены штрафы в размере 5 тысяч рублей (примерно 62 доллара США) с последующей депортацией.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают организаторов каналов незаконной миграции с целью их привлечения к ответственности.