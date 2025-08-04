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BP нашла крупнейшее после «Шахдениза» нефтегазовое месторождение

18:05 1195

Британская нефтегазовая компания BP (British Petroleum) объявила 4 августа об обнаружении у берегов Бразилии крупнейшего за последние 25 лет для предприятия месторождения нефти и газа, которое получило название «Бумеранг». Месторождение открыли в бассейне Сантос, расположенном на юго-востоке страны, в 404 километрах от Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

Месторождение находится в Атлантическом океане, под соляным слоем. Права на добычу полезных ископаемых на территории, где его обнаружили, BP получила на аукционе в декабре 2022 года. Пробуренная компанией скважина глубиной 5855 метров вскрыла запасы полезных ископаемых общей площадью более 300 квадратных километров.

Повышенная концентрация углекислого газа может осложнить добычу и увеличить стоимость переработки. Сейчас BP проводит дополнительные лабораторные исследования, которые позволят точно определить потенциал месторождения.

DW отмечает, что до «Бумеранга» самым большим в истории британской компании месторождением 25 лет оставалось «Шахдениз», открытое в Азербайджане в 1999 году. Его площадь превышает 140 квадратных километров.

«Бумеранг» - уже десятое открытое BP в 2025 году месторождение нефти и газа. До этого специалисты компании обнаружили залежи также в Тринидаде, Египте, Мексиканском заливе, Ливии, Намибии и Анголе.

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