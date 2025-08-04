Демократы призывают Трампа признать палестинское государство

Как сообщает издание Axios, по крайней мере один из подписавших письмо демократов планирует внести резолюцию в поддержку создания палестинского государства.

Более десятка демократов из Палаты представителей Конгресса США подписали письмо, призывающее администрацию Дональда Трампа признать палестинское государство.

Сообщается, что письмо стало прямым ответом на гуманитарный кризис в секторе Газа. Как пишет издание, даже некоторые республиканцы и ярые сторонники Израиля среди демократов в Палате представителей в последние недели усилили критику израильского руководства.

«Этот трагический момент подчеркнул для всего мира давно назревшую необходимость признания права палестинцев на самоопределение», — говорится в письме, направленном Трампу демократами из Палаты представителей.

Письмо появилось на фоне растущего международного признания палестинского государства, в первую очередь со стороны Франции, Великобритании и Канады.