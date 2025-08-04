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Демократы призывают Трампа признать палестинское государство

18:18 217

Более десятка демократов из Палаты представителей Конгресса США подписали письмо, призывающее администрацию Дональда Трампа признать палестинское государство.

Как сообщает издание Axios, по крайней мере один из подписавших письмо демократов планирует внести резолюцию в поддержку создания палестинского государства.

Сообщается, что письмо стало прямым ответом на гуманитарный кризис в секторе Газа. Как пишет издание, даже некоторые республиканцы и ярые сторонники Израиля среди демократов в Палате представителей в последние недели усилили критику израильского руководства.

«Этот трагический момент подчеркнул для всего мира давно назревшую необходимость признания права палестинцев на самоопределение», — говорится в письме, направленном Трампу демократами из Палаты представителей.

Письмо появилось на фоне растущего международного признания палестинского государства, в первую очередь со стороны Франции, Великобритании и Канады.

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