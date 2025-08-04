Суд в Австрии против России

Венский районный суд разрешил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» принудительно исполнить арбитражное решение о взыскании с России более $5 млрд за незаконный захват активов компании в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

Суд также разрешил арестовать более 20 объектов российской недвижимости в Австрии общей стоимостью свыше 120 млн евро, которые планируется выставить на аукцион для возмещения убытков.

Председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий назвал это решение «очередным практическим шагом на пути к справедливости».

В апреле 2023 года арбитраж в Гааге обязал РФ выплатить «Нафтогазу» более $5 млрд — крупнейшую компенсацию, присужденную украинскому инвестору за действия России в Крыму. Несмотря на окончательное решение арбитража и отказ Верховного суда Нидерландов отменить его юрисдикцию, Россия отказывается платить. В ответ «Нафтогаз» начал международную кампанию по взысканию российских активов, в том числе в Австрии, где уже запущен процесс их реализации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев намерен взыскать с Москвы $6,9 млрд по искам в международных арбитражных судах. В июне глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил, что Международный арбитражный трибунал в Цюрихе обязал «Газпром» выплатить украинской компании $1,37 млрд. В «Нафтогазе» заявили, что в эту сумму вошли долг за транзит газа через Украину по соглашению 2019 года, штрафные санкции и компенсация судебных расходов.