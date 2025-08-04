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Китай выигрывает торговую войну с США

18:37 1245

Китай выходит победителем в торговой войне с США, несмотря на попытки американского президента Дональда Трампа добиться уступок, отмечает обозреватель The Washington Post Макс Бут.

В своей авторской колонке он подчеркивает, что этот вывод подтверждается прежде всего статистикой роста ВВП двух стран: в первом полугодии Китай показал рост в 5,3%, тогда как США — всего 1,25%. Кроме того, Бут отмечает, что Трампу не удается добиться значимых уступок от Пекина в текущих переговорах о будущем двустороннем торговом соглашении.

«Большинство стран капитулировало в торговой травле, устроенной Соединенными Штатами. А Китай этого не сделал», – пишет обозреватель в своей статье.

По его мнению, Вашингтон пошел на уступку, когда Пекин ввел торговые контрмеры в ответ на резкое повышение американских импортных пошлин. Трамп пытается представить текущие промежуточные торговые соглашения с Китаем как историческую победу США, однако, по словам Бута, это всего лишь перемирие.

Обозреватель полагает, что соглашения не смогли решить давние экономические претензии Вашингтона к Пекину, включая вопросы перепроизводства и кражи интеллектуальной собственности. Недавнее разрешение на поставки в КНР микросхем компании Nvidia стало самым свежим «свидетельством того, что Трамп постепенно отходит» от инициированной им же «конфронтации с Китаем», особо отмечает Бут.

Он также считает, что решение Трампа ввести пошлины в размере 25% на импорт из Индии и применить другие ограничения к Нью-Дели как торговому партнеру Москвы может навредить интересам самих США, угрожая подорвать многолетние усилия Вашингтона по сближению с Индией.

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