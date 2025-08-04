Баку опровергает обвинения Тегерана

В МИД Азербайджана отмечают, что в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года вся информация о задержанных и арестованных гражданах Исламской Республики Иран официально передана иранской стороне.

Утверждения официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи о якобы имеющем место плохом отношении к заключенным иранского происхождения в Азербайджане необоснованны. С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«В пенитенциарных учреждениях Министерства юстиции Азербайджана защищают права, законные интересы и личную безопасность осужденных и арестованных граждан Исламской Республики Иран. Они обеспечены необходимыми материально-бытовыми условиями», — отметил представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Гаджизаде указал, что согласно требованиям действующего законодательства, осужденные и арестованные пользуются правом на телефонные разговоры, а также правами получать передачи и встречаться с членами семьи. В некоторых пенитенциарных учреждениях заключенным, являющимся гражданами Ирана, предоставлена возможность проводить встречи с членами их семей в формате видеосвязи.

Кроме того, отметил Гаджизаде, все иностранные граждане регулярно проходят медосмотры в медико-санитарной части. Лекарственные препараты, которые сотрудники посольства Ирана передают своим гражданам, в соответствии с требованиями нормативных актов принимаются сотрудниками медицинской службы и передаются осужденным.

По словам представителя МИД Азербайджана, только в этом году были созданы условия для проведения консульских встреч между иранскими дипломатами и 37 осужденными гражданами. Последняя такая встреча с двумя гражданами Ирана состоялась 31 июля.

В заявлении МИД Азербайджана указывается, что «иранской стороне хорошо известно о проявленном Азербайджаном гуманизме в отношении ряда граждан Ирана. Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 26 мая 2025 года были помилованы пять граждан Ирана.

В то же время иранская сторона отказывается предоставлять азербайджанским дипмиссиям информацию о большинстве задержанных и арестованных в исламской республике граждан Азербайджана. Азербайджанским гражданам в большинстве случаев не разрешается встречаться и устанавливать телефонную связь с дипломатами и членами семьи, а также подавать заявления на отбывание оставшейся части наказания в Азербайджанской Республике в соответствии с положениями межправительственного договора от 21 февраля 1998 года».

Айхан Гаджизаде обратил внимание, что, несмотря на соответствующие запросы, Баку не получает информацию о судебных заседаниях и решениях по делам граждан Азербайджана в Иране.

«Баку всегда выступал за обсуждение подобных вопросов без политизации, на двусторонней основе, по дипломатическим каналам. Последние переговоры в этом направлении были проведены 15 апреля 2025 года в Тегеране во время очередных консульских консультаций», — сказал представитель МИД Азербайджана.