Последний Ленин снесен в Украине

Решение о сносе было принято после обращения проекта «Деколонизация. Украина», который занимается продвижением идей деколонизации и декоммунизации украинской культуры. По данным агентства, памятник был вывезен на территорию коммунального предприятия, занимавшегося демонтажем.

В апреле 2024 года бюст демонтировали, однако позже он был восстановлен.

Примечательно, что в июне в Кыргызстане также был демонтирован 25-метровый памятник Ленину – самый высокий в Центральной Азии.