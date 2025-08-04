Заявление Минобороны Азербайджана

«Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что 4 августа, примерно в 13:10 по местному времени, подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по экскаватору, выполнявшему дорожные работы между боевыми позициями в Сюникском районе, не соответствует действительности», – говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

В министерстве уточнили, что подразделения азербайджанской армии не открывали огонь в указанном направлении.