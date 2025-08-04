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Заявление Минобороны Азербайджана

19:23 2662

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию военного ведомства Армении об обстреле в Сюникском направлении.

«Информация, распространенная Министерством обороны Армении о том, что 4 августа, примерно в 13:10 по местному времени, подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по экскаватору, выполнявшему дорожные работы между боевыми позициями в Сюникском районе, не соответствует действительности», – говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

В министерстве уточнили, что подразделения азербайджанской армии не открывали огонь в указанном направлении.

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