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Мировые СМИ требуют открыть журналистам доступ в Газу

19:34 412

Более сотни известных журналистов, включая репортеров Sky News, CNN и других мировых СМИ, обратились с коллективным требованием открыть иностранной прессе доступ в Газу. Об этом сообщает Sky News.

Журналисты заявляют, что возможность независимого освещения событий необходима не только ради правды, но и ради защиты самой идеи свободы СМИ.

Инициатива под названием Freedom To Report была запущена фотографом Андре Лионом и получила поддержку, в частности, Кристиана Аманпура и Дона Маккалина. Авторы обращения подчеркивают: отсутствие доступа в Газу с начала конфликта в 2023 году означает, что картина происходящего полностью зависит от тех, кто контролирует информацию.

В заявлении также говорится о гибели почти 200 журналистов, в основном палестинцев. Журналисты требуют немедленно допустить международные СМИ в Газу, а также предоставить возможность эвакуации тем, кто находится там сейчас. Кроме того, они настаивают на соблюдении международных норм, гарантирующих защиту журналистов в зонах конфликта.

Инициаторы подчеркивают: вопрос касается не только Газы. Под угрозой оказалась сама возможность свободной журналистики — и ее защита сегодня имеет глобальное значение.

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