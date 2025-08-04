Главу азербайджанской диаспоры заочно арестовали

По неофициальным данным, ему могут вменять статью о покушении на убийство и о насилии над представителем власти. Шихлинский свою вину отрицает. Сейчас он находится в екатеринбургском СИЗО-1.

2 августа российские СМИ сообщили, что главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского задержали в Москве и доставили в Екатеринбург. Утверждалось, что Шихлинский участвует в следственных действиях по одному из уголовных дел, которые были возбуждены ранее. В каком статусе он находится – неизвестно. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что Шахин Шихлинский «добровольно явился в правоохранительные органы в Москве. Из российской столицы его доставили в Екатеринбург для участия в следственных действиях». Официально правоохранительные органы РФ информацию о задержании Шихлинского не комментировали.

Шахина Шихлинского объявили в розыск в конце июля. Согласно официальной базе МВД РФ, он разыскивался по статье Уголовного кодекса. По какой конкретно статье разыскивали Шихлинского, не указывалось. Ранее сына Шихлинского, Мутвалы, арестовали на два месяца по делу о «насилии над представителем власти».