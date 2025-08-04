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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Офис Зеленского о шансе на мир

19:52 799

Мир уже на этой неделе может получить шанс положить конец войне, которую Россия ведет против Украины, считает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Позднее на этой неделе мир может получить возможность прекратить войну, которую президент России Владимир Путин ведет против Украины. Президент Дональд Трамп четко дал понять, что Россия вскоре столкнется с серьезными последствиями, если немедленно не сядет за стол переговоров. Сократив на прошлой неделе предыдущий 50-дневный период до всего 10 дней, президент США послал Путину безошибочный сигнал», – написал Ермак в статье для The Washington Post.

По его мнению, эти сигналы должны быть подкреплены решительными действиями для завершения войны. Глава Офиса президента также подчеркнул, что ультиматум Трампа России имеет важное значение и Украина ценит его решительность, ясность и стремление достичь мира с позиции силы.

В связи с этим Киев предлагает конкретные шаги: нанести удар по стратегическим активам России, в том числе по «Росатому» и «Роскосмосу»; ввести полные санкции и изоляцию от сотрудничества с западными партнерами; перекрыть финансовые артерии России.

Ермак также отметил, что «Газпромбанк» остается главным каналом для торговли энергоносителями и товарами двойного назначения. Он призвал: отключить «Газпромбанк» и меньшие банки, выступающие посредниками; закрыть лазейки в поставках технологий; ввести вторичные санкции против компаний и банков, которые помогают обходить ограничения; остановить «теневой флот» — ввести санкции против российских портов, судов и операторов, отключающих трекеры или осуществляющих перегрузку в открытом море; нанести удар по криптоинфраструктуре России.

Ранее старший дипломат США Джон Келли на заседании Совбеза ООН заявил, что Трамп ясно дал понять, что хочет заключить соглашение для прекращения войны России в Украине к 8 августа.

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