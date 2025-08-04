Коррупционный скандал в Сингапуре: промоутер «Формулы-1» признал вину

В октябре 2024 года бывший министр транспорта Сингапура Субраманьям Исваран получил год тюрьмы за взятки в виде ценных подарков от Онг Бенг Сенга. Миллиардеру также предъявили обвинения в подстрекательстве к коррупции и препятствовании правосудию, но ранее он отрицал свою вину.

«В понедельник 79-летний Онг признался в одном из обвинений – в оплате счета за перелет бизнес-классом из Дохи до Сингапура», – сообщает CNA.

Магнату могут грозить до семи лет лишения свободы и крупный штраф, однако прокуратура намерена учесть его тяжелое состояние — у бизнесмена выявлен неизлечимый рак и другие серьезные заболевания. Защита просит суд назначить наказание без лишения свободы, отмечает CNA. Окончательное решение по делу ожидается 15 августа.

Этот коррупционный скандал стал одним из самых резонансных в современной истории Сингапура — страны, известной своей строгой и бескомпромиссной борьбой с коррупцией. Власти последовательно проводят политику нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям, а в стране действуют одни из самых суровых законов для коррупционеров. За подобные правонарушения предусмотрены штрафы до 100 тысяч сингапурских долларов ($77,5 тыс.) или лишение свободы сроком до пяти лет.