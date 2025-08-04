Россия отказалась от моратория на ракеты средней и малой дальности

Россия больше не связана односторонним мораторием на размещение ракет средней и малой дальности, заявили в МИД РФ.

«Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности», – указали в министерстве.

«…МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями», - отметили в МИД.

«…Шаги коллективного Запада в совокупности ведут к формированию и наращиванию в прилегающих к Российской Федерации регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов, создающих прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка. В целом такое развитие событий несет серьезный негативный заряд и значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами», - заявили в российском МИД.