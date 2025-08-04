Нидерланды поставят Украине Patriot на полмиллиарда

«Украине сейчас необходимо больше средств ПВО и боеприпасов. Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят Украине пакет американских систем вооружений на сумму 500 млн евро (включая комплектующие и ракеты Patriot)», – написал Брекелманс в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения о передаче американского вооружения Украине, при этом основное финансовое бремя возьмет на себя Европа. Поставки, по его словам, будут включать не только ракеты, но и целые батареи Patriot. Ряд стран, включая Францию, Италию, Чехию и Венгрию, уже отказались участвовать в этой инициативе. Министр обороны Германии Борис Писториус позже заявил, что Берлин готов передать Киеву две установки Patriot при условии, что в течение шести–восьми месяцев Германия получит компенсацию из своих арсеналов. Впоследствии он уточнил, что договоренности с США предусматривают поставку Украине пяти таких систем.