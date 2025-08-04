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Украинские беспилотники вывели из строя крупные российские нефтезаводы

20:50 264

Крупнейший НПЗ «Роснефти» «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» приостановила переработку нефти примерно на половину мощности, а Новокуйбышевский НПЗ полностью остановил работу со 2 августа после атаки украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Рязанский НПЗ мощностью 13,7 млн тонн нефти в год — крупнейший в «Роснефти», входит в пятерку крупнейших в России и снабжает топливом в том числе Московский регион. Мощность Новокуйбышевского НПЗ, наиболее оснащенного в самарской группе «Роснефти», составляет 8,3 миллиона тонн нефти в год.

По информации Reuters, на Рязанском НПЗ после атаки БПЛА были остановлены установки первичной переработки нефти АВТ-3 мощностью 8600 тонн в сутки и АВТ-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.  Завод продолжает переработку сырья на установке АТ-6 производительностью 23 200 тонн в сутки (48% мощности НПЗ).

На Новокуйбышевском НПЗ повреждена атмосферная (основная) колонна установки первичной переработки нефти АВТ-11.

По данным источников, в последнее время Новокуйбышевский НПЗ перерабатывал около 18 тысяч тонн сырой нефти в день. В прошлом году НПЗ переработал 5,74 млн тонн нефти и произвел 1,10 млн тонн бензина, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута.

Источники затруднились назвать возможные сроки ремонта НПЗ и возврата предприятия к номинальному объёму переработки, предположив, что в случае рязанского завода это вопрос «одной или нескольких недель».

С начала 2024 года российские НПЗ стали постоянными мишенями украинских дронов. Среди пострадавших заводов — крупнейшие предприятия «Роснефти» и «Лукойла», включая Рязанский, Туапсинский, Нижегородский НПЗ и другие ключевые объекты. В марте 2025 года атаки возобновились — за первые две недели месяца ВСУ совершили 14 ударов по российским НПЗ. Однако после мартовских атак крупные российские НПЗ не подвергались ударам дронов до недавнего времени.

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