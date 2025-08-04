Впервые в истории Израиля увольняют генпрокурора: она расследовала дела против Нетаньяху

По данным сайта, это первый в истории Израиля случай, когда правительство поддержало отставку генерального прокурора.

Помимо дела против Нетаньяху, Бахарав-Миара расследует возможные связи его советников с Катаром. Отставка не вступит в силу до рассмотрения Верховным судом Израиля срочных апелляций против нее. Несколько министров заявили о намерении бойкотировать Бахарав-Миару и не принимать во внимание ее юридические заключения.

В письме министрам перед голосованием Бахарав-Миара предупредила, что это беспрецедентное решение создаст возможность для будущих правительств увольнять генерального прокурора по политическим мотивам. Она также отметила, что ее отставка может повлиять на судебное разбирательство против Нетаньяху и другие уголовные дела, связанные с членами кабинета.

Верховный суд Израиля вынес промежуточное решение, приостанавливающее исполнение решения правительства об отстранении Бахарав-Миары. Таким образом, правительство не вправе назначать ее преемника, и ее полномочия остаются в силе.

Отметим, Нетаньяху предстоит суд по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия в трех отдельных делах. Его обвиняют в получении подарков на сумму свыше $200 тысяч от влиятельных бизнесменов и предоставлении регулятивных преференций на сотни миллионов долларов владельцу телекоммуникационной компании в обмен на положительное освещение в СМИ. Премьер-министр отвергает все обвинения. Судебный процесс длится уже четыре года, отчасти из-за неоднократных попыток Нетаньяху затянуть рассмотрение дела.