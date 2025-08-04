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Зеленский: За Россию воюют наемники из Китая, Таджикистана, Узбекистана...

21:20 1442

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с солдатами близ линии фронта в Харьковской области на северо-востоке страны.

Зеленский на Волчанском направлении встретился с военными 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады. О поездке украинский лидер сообщил 4 августа в соцсети X.

«Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев», - отметил Зеленский.

По утверждению президента Украины, на этом направлении фиксируется участие в боях на стороне РФ наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области Украины. Находится примерно в пяти километрах от границы с РФ, был почти полностью разрушен в мае 2024 года в результате массированных атак Москвы, уточнил Зеленский.

Глава украинского государства добавил, что также пообщался с 92-й отдельной штурмовой бригадой в Харьковской области: «Бойцы держат непростой участок фронта - Липцы. Пообщался с командирами».

Владимир Зеленский уточнил в Telegram, что 5 августа созывает Ставку Верховного главнокомандующего.

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