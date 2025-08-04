Евросоюз в ожидании...

Евросоюз ожидает, что США на этой неделе подтвердят исключения из новых 15-процентных пошлин и снижение тарифов на автомобильную продукцию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Евросоюз рассчитывает, что на этой неделе президент США Дональд Трамп издаст указы, которые придадут официальный статус снижению пошлин на машины и крупным исключениям при сборах с некоторых промышленных товаров, вроде авиадеталей, заявили лица, знакомые с вопросом», – информирует агентство.

Совместное заявление ЕС и США должно зафиксировать политические договоренности, достигнутые в июле Трампом и Урсулой фон дер Ляйен.

Как отмечают источники Bloomberg, единая ставка в 15% теперь должна распространяться на автомобили, ранее облагаемые 25-процентными пошлинами, а также на потенциальные тарифы в секторах полупроводников и фармацевтики. При этом исключения, вероятно, затронут ограниченный перечень товаров, в том числе продукцию авиационной промышленности и дженерики. ЕС и США продолжают обсуждать возможное выведение из-под пошлин вина, алкогольной продукции и других категорий.

Брюссель также заинтересован в соглашении, которое позволит экспортировать в США определенные объемы стали и алюминия по ставке ниже действующих 50%.

По словам источников, любое отступление Вашингтона от достигнутых договоренностей может усилить призывы внутри ЕС к ответным шагам. Один из собеседников уточнил, что в случае необходимости Евросоюз готов оперативно ввести меры, которые затронут американский экспорт на сумму около $116 млрд. Пока эти шаги отложены.



Президент США Дональд Трамп 7 июля после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен объявил о новых торговых договоренностях с ЕС. Теперь пошлина на все европейские товары, ввозимые в США, составит 15%, в то время как Евросоюз не будет облагать тарифами американский экспорт. Брюссель также взял на себя обязательство закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и вооружения. В рамках сделки ЕС обязуется приобретать энергоносители у США на сумму $750 млрд — по $250 млрд ежегодно до конца президентского срока Трампа, а также вложить дополнительно $600 млрд в американскую экономику в рамках новой торговой договоренности.