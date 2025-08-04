После российской атаки в Одессе горела историческая синагога

Во время российской атаки на Одессу в ночь на 4 июля была сильно повреждена историческая синагога Пересыпь, взрывом выбило окна и двери, сообщают израильские СМИ.

«…Серьезные повреждения синагоги Пересыпь в Одессе. Хотя она не использовалась в последние годы, на протяжении многих поколений она была домом молитвы, памяти и святости, где хранились древние свитки и книги», – говорится в заявлении еврейской общины города.

В общине назвали повреждение храма «раной для еврейского наследия». Ее представители призвали мировых лидеров и правозащитные организации осудить акт агрессии со стороны России против религиозного объекта.

«Бессмысленные атаки, направленные на религиозные сооружения и мирных жителей, – это моральная граница, которая уже слишком часто нарушается. Это нужно остановить», – заявил вице-президент еврейской общины Одессы и генеральный директор организации Tikva Рафаэль Крускал.