В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Министерство энергетики Румынии объявило чрезвычайную ситуацию в энергетической сфере после поставки двумя танкерами загрязненной нефти из Азербайджана.

«Компания OMV Petrom приняла судно с азербайджанской сырой нефтью (92 тыс. тонн), загруженное в порту Джейхан (Турция). Эта партия была загрязнена органическими хлоридами, присутствовавшими в порту погрузки. Кроме того, после проведенного анализа Petrom приняла решение об отказе от еще одной партии объемом 92 тыс. тонн. Таким образом, 184 тыс. тонн импортной сырой нефти стали недоступны для поставок на НПЗ Petrobrazi», — сообщает Минэнерго Румынии.

Причина — загрязнение коррозийным веществом нескольких резервуаров терминала компании BTC Pipeline Company, оператора нефтепровода Баку – Тбилиси - Джейхан.

В связи с этим румынская компания обратилась к властям с просьбой немедленно распечатать стратегический госрезерв и выделить ей 80 тысяч тонн нефти и 30 тысяч тонн дизтоплива. Однако для вскрытия резерва Румыния должна объявить режим ЧС, о чем она уведомила Еврокомиссию.