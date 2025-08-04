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В Казахстане 11-й день ищут пропавший военный вертолет

22:09 735

В Казахстане уже 11-й день продолжаются поиски пропавшего военного вертолета и членов экипажа, сообщили казахские СМИ.

К поисково-спасательным работам привлечены более 330 человек личного состава, 59 единиц автомобильной техники, 23 плавательных средства, 12 беспилотных летательных аппаратов, а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчеты, сообщили в Минобороны Казахстана.

Помимо военных специалистов, в поисках участвуют сотрудники МЧС, МВД и других государственных органов. Несмотря на сложные условия — глубокое заиливание дна, нулевую видимость под водой и переменчивую погоду, работы ведутся круглосуточно. Поиски продолжатся до выяснения судьбы экипажа и причин происшествия.

25 июля в Алма-Атинской области во время планового перелета пропал вертолет Министерства обороны Казахстана с тремя членами экипажа на борту.

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