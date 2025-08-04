Россия вызвала посла Германии. Дипломат отверг все обвинения

Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа из-за слов его коллеги из посольства ФРГ в Японии, которые Москва посчитала «ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении Южных Курильских островов». Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в понедельник, 4 августа.

Как отмечается в сообщении МИД, ведомство осудило «солидаризацию с юридически ничтожными территориальными притязаниями официального Токио» и подчеркнуло, что российский суверенитет над Южными Курильскими островами «неоспорим». Какие именно высказывания посла вызвали недовольство МИД РФ, в сообщении не уточняется.