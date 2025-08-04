Россия вызвала посла Германии. Дипломат отверг все обвинения

Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа из-за слов его коллеги из посольства ФРГ в Японии, которые Москва посчитала «ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении Южных Курильских островов». Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в понедельник, 4 августа.
Как отмечается в сообщении МИД, ведомство осудило «солидаризацию с юридически ничтожными территориальными притязаниями официального Токио» и подчеркнуло, что российский суверенитет над Южными Курильскими островами «неоспорим». Какие именно высказывания посла вызвали недовольство МИД РФ, в сообщении не уточняется.
Посол Германии в России отверг обвинения, выступив с ответной критикой Москвы, сообщает агентство dpa.
«Мы отвергаем обвинение в том, что эти заявления якобы нарушают суверенитет России», - заявило посольство ФРГ в Москве. По словам Ламбсдорффа, визит посла ФРГ в Японии в японский город Немуро на острове Хоккайдо близ Южных Курильских островов был использован Москвой в качестве повода для протеста, «в то время как Россия с использованием нескольких сотен тысяч солдат ежедневно грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».
«…Именно Москва сознательно и систематически игнорирует и нарушает как основополагающие принципы европейского мирного порядка, так и принципы Устава ООН», - говорится в заявлении немецкого посла.
Правительство Японии официально считает, что южная часть Курильских островов является «исконными японскими территориями». Москва указывает, что после окончания Второй мировой войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза.