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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

Россия вызвала посла Германии. Дипломат отверг все обвинения

22:15 940

Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа из-за слов его коллеги из посольства ФРГ в Японии, которые Москва посчитала «ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении Южных Курильских островов». Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в понедельник, 4 августа.

Как отмечается в сообщении МИД, ведомство осудило «солидаризацию с юридически ничтожными территориальными притязаниями официального Токио» и подчеркнуло, что российский суверенитет над Южными Курильскими островами «неоспорим». Какие именно высказывания посла вызвали недовольство МИД РФ, в сообщении не уточняется.

Посол Германии в России отверг обвинения, выступив с ответной критикой Москвы, сообщает агентство dpa.

«Мы отвергаем обвинение в том, что эти заявления якобы нарушают суверенитет России», - заявило посольство ФРГ в Москве. По словам Ламбсдорффа, визит посла ФРГ в Японии в японский город Немуро на острове Хоккайдо близ Южных Курильских островов был использован Москвой в качестве повода для протеста, «в то время как Россия с использованием нескольких сотен тысяч солдат ежедневно грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины».

«…Именно Москва сознательно и систематически игнорирует и нарушает как основополагающие принципы европейского мирного порядка, так и принципы Устава ООН», - говорится в заявлении немецкого посла.

Правительство Японии официально считает, что южная часть Курильских островов является «исконными японскими территориями». Москва указывает, что после окончания Второй мировой войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза.

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