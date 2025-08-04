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Деноминация: с иранского риала уберут нули

22:35 582

Власти Ирана рассматривают возможность деноминации национальной валюты - риала, сообщает в понедельник, 4 августа, Financial Times.

«Экономический комитет Меджлиса (парламента Ирана) выработал основные положения законопроекта о реформе. По словам главы комитета Шамседдина Хосейни, новая валюта также будет называться риалом, один новый риал будет обмениваться на 10 тыс. современных риалов», - пишет газета.

«Сокращение нулей позволит облегчить финансовые исчисления и снизит стоимость производства банкнот», - сообщает издание.

Кроме того, Хосейни отметил, что в оборот будет введена мелкая монета - геран (1 новый риал = 100 геранам).

О том, когда в стране может пройти деноминация, не сообщается. Законопроект вначале вынесут на голосование Меджлиса, а затем будет необходимо заручиться поддержкой Совета стражей Конституции.

Иран не проводил каких-либо денежных реформ с 1990-х годов, напоминает Financial Times.

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