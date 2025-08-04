Большая чистка в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш намерен сократить бюджет организации более чем на $700 млн и готовит масштабную реформу на фоне снижения поддержки со стороны главного донора — США, сообщает агентство Bloomberg.

План Гутерриша предусматривает сокращение расходов и штата ООН на 20%, что снизит бюджет с нынешних $3,7 млрд до минимального уровня с 2018 года. В рамках реформы планируется ликвидировать около 3 тыс. рабочих мест, отмечает агентство.

Хотя официально меры приурочены к 80-летию ООН, масштаб сокращений, как подчеркивают журналисты, отражает обеспокоенность возможным дальнейшим снижением финансирования со стороны США, на долю которых традиционно приходится около 22% бюджета организации.

Bloomberg напоминает, что президент США Дональд Трамп уже приостановил финансирование и вывел страну из ряда структур ООН. Агентство приводит слова заместителя представителя Госдепартамента Томми Пайготта о том, что США не будут участвовать в организациях, «чья политика противоречит их интересам».

Также отмечается, что руководство ООН давно вынашивало планы масштабной реструктуризации. Еще в начале года Гутерриш предупреждал, что организация сталкивается с «полноценным кризисом ликвидности».

Ожидается, что подробности реформы будут представлены в сентябрьском бюджете. План предполагает перераспределение ресурсов и реструктуризацию ряда программ. Гутерриш управляет лишь регулярным бюджетом ООН, составляющим часть совокупных расходов всей системы. Из-за общего дефицита финансирования такие агентства, как ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, также готовятся к значительным сокращениям.

Тем временем сотрудники ООН в Женеве проголосовали за вотум недоверия Гутерришу и его инициативе. «Сотрудники сочли, что его метод «сжечь и выжить» не имеет фокуса, лишен стратегии и лишь делает ООН более бюрократизированной и раздутой», – заявил агентству председатель профсоюза сотрудников ООН в Женеве Ян Ричардс.

Стремление Гутерриша заранее адаптировать ООН к возможному сокращению американской поддержки может стать ключом к преодолению надвигающегося кризиса, пишет Bloomberg.