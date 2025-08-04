Окружение Нетаньяху: «Жребий брошен - идем на полную оккупацию Газы»

Как передает портал Ynet, президент США Дональд Трамп дал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху зеленый свет на проведение военной операции в секторе Газа. Заседание военно-политического кабинета, на котором должен быть утвержден план действий, пока не созвано, но в окружении премьера Израиля дают понять, что Нетаньяху проводит консультации относительно продолжения войны.

В правительстве Израиля рассматривают возможность расширения военных действий в секторе Газа, вплоть до полной его оккупации, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники.

«Жребий брошен - мы идем на полную оккупацию сектора Газа», - сказал высокопоставленный чиновник в окружении премьер-министра Биньямина Нетаньяху израильскому порталу Ynet.

По его словам, кроме того, «будут проводиться (военные) действия даже в тех районах, где удерживаются заложники». «Если это не устраивает начальника штаба ЦАХАЛ, он может уйти в отставку», - добавил собеседник портала.

Ожидается, что на ближайшем заседании военно-политического кабинета Нетаньяху поставит на обсуждение предложение о полном захвате сектора Газа, уничтожении ХАМАС и освобождении заложников. В правительстве Израиля считают, что возможности вернуть заложников в рамках обменной сделки - всеобъемлющей или частичной - больше нет, поэтому ставка сделана на одновременное достижение трех главных целей войны.

Тем временем начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир отменил поездку в США, которая должна была начаться вечером 4 августа. Замир получил персональное приглашение на церемонию смены глав Центрального командования американских вооруженных сил (CENTCOM). Он предупредил партнеров в Соединенных Штатах, что не сможет прибыть в Вашингтон, если переговоры об освобождении заложников потерпят провал.

1 августа спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетил Израиль и Газу. Он заявил впоследствии, что окончательное прекращение боев в секторе Газа и полноценное соглашение по урегулированию ситуации должны быть сейчас главной политической задачей. Уиткофф добавил, что вместо промежуточного соглашения Израиля и группировки ХАМАС нужно добиваться окончания боев и возвращения всех заложников. Спецпосланник президента США отметил, что большинство жителей Газы тоже хотят возвращения домой заложников, потому что после этого можно начать восстановление анклава. В июле США и Израиль отозвали свои делегации из столицы Катара Дохи, где проходили переговоры об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Уиткофф обвинил ХАМАС в недобросовестной позиции.