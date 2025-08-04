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Трамп «озолотит» Белый дом

23:06 207

Президент США Дональд Трамп планирует использовать золото в отделке потолка рабочего кабинета в Белом доме, передает NBC.

«Трамп курирует некоторые улучшения в Овальном кабинете, включая добавление золота на потолки», – сообщил телеканал со ссылкой на неназванного представителя администрации.

Ранее Трамп обновил оформление кабинетов в Белом доме, заменив картины и добавив новые элементы интерьера. Однако особую гордость у президента вызывает именно золотая отделка – на нее он неоднократно обращал внимание во время пресс-конференций.

Примечательно, что президент США также планирует пристроить к Белому дому бальный зал. Стоимость работ составит около $200 млн, которые Трамп оплатит из собственного кармана. По планам, площадь зала, который возведут в восточном крыле – традиционном месте офисов первой леди США, – составит 8,36 тысячи квадратных метров. Работы должны начаться в сентябре.

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