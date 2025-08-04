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Сотни израильских офицеров просят Трампа надавить на Нетаньяху

4 августа 2025, 23:19 1074

Более 600 бывших высокопоставленных офицеров служб безопасности обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой заставить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить военные действия в секторе Газа, сообщает The Jerusalem Post.

Бывшие руководители служб безопасности, среди которых экс-глава «Моссада» Тамир Пардо, бывший директор ШАБАК Ами Аялон и бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛ Матан Вильнаи, обращаются к Трампу с призывом вмешаться и добиться прекращения войны в секторе Газы.

«Вы сделали это в Ливане, пора сделать это и в Газе тоже», – сказано в письме от имени организации «Командиры за безопасность Израиля», которая объединяет свыше 600 отставных высокопоставленных офицеров армии, полиции и других служб безопасности.

В документе также отмечается, что армия Израиля уже выполнила две задачи, которые можно было достичь силой: уничтожить военные формирования ХАМАС и лишить группировку контроля над сектором Газа. 

«Третья, и самая важная задача – возвращение домой всех заложников – достижима только путем сделки», – отметили бывшие офицеры.

В понедельник израильские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в правительстве Израиля рассматривают возможность расширения военных действий в секторе Газа вплоть до полной его оккупации. В планах – проведение операций даже в тех районах, где удерживаются заложники.

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