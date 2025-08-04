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Книги Мураками в Беларуси под запретом

4 августа 2025, 23:37 728

Министерство информации Беларуси дополнило список запрещенных к продаже книг произведениями Рю Мураками, Чака Паланика и ряда других авторов, передает Интерфакс.

В список печатных изданий, содержащих информационные сообщения и (или) материалы, распространение которых способно нанести вред национальным интересам республики, внесена 31 книга, в настоящее время документ содержит 141 пункт.

Среди них – «Тайная история» лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт, «Колыбельная» и «Невидимки» Чака Паланика, «Топаз» и «Экстаз» Рю Мураками и др.

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