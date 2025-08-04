Трамп и Стубб обсудили Украину и ледоколы

Президенты США и Финляндии Дональд Трамп и Александр Стубб обсудили по телефону ситуацию на Украине и сотрудничество в сфере строительства ледоколов, сообщил финский лидер.

«Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Мы обсудили... конфликт на Украине. Срок прекращения огня, установленный президентом Трампом, приближается. Финляндия поддерживает все усилия по достижению немедленного прекращения огня», – написал Стубб в соцсети X.

Он добавил, что переговоры должны привести к прочному и справедливому миру в долгосрочной перспективе.

Финский президент также сообщил, что затронул в разговоре с Трампом тему ледоколов. По его словам, Финляндия обладает необходимыми знаниями и опытом, чтобы строить такие суда быстро и надежно.

Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что США значительно уступают России по численности ледокольного флота. В настоящий момент в распоряжении Береговой охраны США находятся только два ледокола – Polar Star и Healy, тогда как арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических.