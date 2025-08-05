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«Ренессанс» уходит в прошлое: соратники отдаляются от Макрона

00:06 399

Бывший премьер-министр Франции и генеральный секретарь президентской партии «Ренессанс» Габриэль Атталь планирует сменить ее название, передает радиостанция France Info.

По ее данным, Атталь направил членам партии письмо с просьбой высказать свое мнение о будущем политической силы, включая возможность переименования.

Бывший премьер считает название «Ренессанс» («Возрождение») «слабым брендом» и, как отмечает радиостанция, «намерен переформировать партию на свой лад и дистанцироваться от действующего президента Эммануэля Макрона», чей мандат истекает в 2027 году. После этого он не сможет вновь баллотироваться на пост главы государства.

В правящей коалиции, помимо Атталя, о расхождении между политикой партии и личными убеждениями уже заявил министр юстиции Жеральд Дарманен.

Газета Le Figaro также сообщает, что от «Ренессанса» дистанцируется бывший премьер-министр и нынешний министр образования Элизабет Борн. В последнее время она все больше сосредоточена на собственной дискуссионной платформе под названием «Строить вместе».

Партия Макрона была основана в 2016 году под названием «На марше». В 2017 году она была переименована в «Республика на марше», а в 2022-м — в «Ренессанс».

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