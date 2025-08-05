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Израиль улучшил «Пращу Давида»

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00:10 588

Израильская компания Rafael сообщила об успешных испытаниях новой модификации «Пращи Давида», передают израильские СМИ.

В израильской системе ПВО на сегодня четыре эшелона обороны: «Железный купол», «Праща Давида», «Хец-2» и «Хец-3». Первый перехватывает самые простые и массовые ракеты, а также разрушает осколки, оставшиеся после успешного перехвата наиболее дальнобойными системами. «Хец-2» и «Хец-3» сбивают продвинутые баллистические ракеты.

«Праща Давида» занимает промежуточное положение: способна перехватывать баллистику, но не самую сложную. Так, во время войны с «Хезболлой» эта система сбила ливанскую Qadr 1. Во время войны с Ираном перехватывала некоторые иранские ракеты. По своим характеристикам она близкий аналог американской Patriot, только стоит дешевле: менее 1 млн долларов за перехватчик против 6 млн – за американский аналог.

В испытаниях новой «Пращи Давида» принимали участие американцы. Как сообщает Rafael, на них присутствовали представители Агентства по ракетной обороне США.

В пресс-службе Минобороны Израиля заявили, что «израильская организация по противоракетной обороне совместно с Агентством по противоракетной обороне США и компанией Rafael Advanced Systems в качестве генерального подрядчика успешно завершила запланированную серию испытаний системы «Праща Давида». Успешные испытания представляют собой еще один значительный прорыв в модернизации системы, которая уже продемонстрировала высокие эксплуатационные характеристики во время войны».

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