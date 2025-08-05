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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
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Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

В Болгарии бьют тревогу: Москва использует мигрантов в своих целях

00:25 628

В Болгарии действует развитая «сеть влияния» России, которая делает страну уязвимой к пропаганде и увеличивает риски гибридных атак, заявил бывший министр обороны Велизар Шаламанов.

«Россия активно выискивает уязвимости, которые можно эксплуатировать через существующую сеть влияния, опирающуюся на широкую сеть сотрудников и агентов в стране-мишени», — приводит слова Шаламанова РБК.

Он утверждает, что Москва создает нарративы, которые затем адаптируются под конкретные проблемы каждой страны. В Болгарии, по его словам, особенно острыми остаются темы мигрантов, введения евро и война в Украине. Еще одна чувствительная сфера – выборы. Кроме того, операции таких сетей влияния включают диверсионные акции – поджоги и взрывы, добавил Шаламанов.

Российские власти отвергают обвинения во вмешательстве в политические процессы в других странах.

Ранее сообщалось, что дочерние структуры российского «Лукойла» в Болгарии сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны государственных органов, и в компании рассматривают возможность продажи местных активов.

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