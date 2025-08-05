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В России цены на бензин побили рекорд

00:20 747

Биржевая цена на бензин марки АИ-95 впервые в истории превысила 77 тысяч рублей за тонну, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Источник издания на рынке связал рост котировок с атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы 2 августа. По его данным, атаки привели к повреждению установок переработки сырья производительностью около 40 тысяч тонн в сутки, восстановление которых может занять от месяца до полугода.

Reuters со ссылкой на источники ранее сообщало, что из-за атаки дронов полностью прекратил работу НПЗ «Роснефти» в Новокуйбышевске, а в Рязани — сократил мощность вдвое.

В Минэнерго России, в свою очередь, назвали ситуацию на рынке стабильной. В комментарии РБК ведомство отметило, что нефтяные компании для стабилизации ситуации перенаправили дополнительные объемы бензина на внутренний рынок, сократив экспортные поставки.

АИ-95 — популярный бензин в России. Предыдущий рекорд его биржевой стоимости был установлен в сентябре 2023 года, тогда тонна АИ-95 стоила 76,9 тысячи рублей.

28 июля правительство РФ установило полный запрет на экспорт бензина до конца августа. Кабмин объяснил это повышенным сезонным спросом и периодом сельскохозяйственными полевых работ.

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