Кризис в Газе: Эрдоган и Стармер созвонились

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером гуманитарную ситуацию в секторе Газа и меры по принуждению Израиля к прекращению огня, сообщает Anadolu.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Великобританией, а также региональные и глобальные вопросы.

Турецкий лидер заявил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа достигла критического уровня, и человечество не должно ограничиваться лишь словами протеста. Он напомнил, что Анкара постоянно направляет гуманитарную помощь в Газу и поддерживает посреднические усилия по достижению прекращения огня и ведению переговоров.

Эрдоган также подчеркнул необходимость принятия мер, чтобы заставить Израиль прекратить огонь и решить вопрос о создании двух государств, а также поздравил Стармера с его заявлениями о признании государства Палестина.

Ранее в канцелярии Стармера заявили, что Великобритания может официально признать государство Палестина в сентябре, если Израиль не прекратит «ужасающую ситуацию в Газе». В израильском МИД отвергли планы Лондона, указав, что подобный шаг «является наградой для ХАМАС и наносит ущерб усилиям по достижению соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников».