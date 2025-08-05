У Трампа заявили, что Россия будет вынуждена вести переговоры с Украиной

«Трамп четко заявил, что эта война должна закончиться, что смерть, резня и кровопролитие, которые мы видим на поле боя ежедневно, где гибнут тысячи солдат, и, конечно, атаки на некоторые города в Украине, где жертвами становятся и мирные жители. Этому нужно положить конец», - сказал Уитакер.

Президент США Дональд Трамп создает условия, в которых Россия будет вынуждена вести переговоры с Украиной о прекращении огня. Об этом посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил в эфире Bloomberg TV.

Посол отметил, что на поле боя нет никакого решения. Дипломатическое решение - единственный путь: «И президент Трамп создает условия, в которых Россия сядет за стол переговоров и будет вести переговоры о прекращении огня, потому что это то, что необходимо для прекращения убийств. И я думаю, что вторичные санкции и тарифы против тех, кто платит за эту войну, таких как Китай, Индия и Бразилия, покупая нефть, которую добывает Россия, - это очевидный следующий шаг, чтобы попытаться завершить эту войну».

Уитакер напомнил, что Трамп на днях сказал, что Россия очень хорошо умеет избегать санкций. Однако, по его мнению, вторичные санкции действительно ударят по России там, где это важно, а именно по ее основному источнику дохода, которым является продажа нефти этим странам. «И поэтому президент Трамп, знаете, разыгрывает эту карту, если Россия не сможет договориться о прекращении огня. Но в то же время, знаете, России просто нужно прекратить эту войну. Они не выигрывают ее на поле боя. Они получают незначительные, если вообще получают, достижения. Поэтому нам просто нужно прекратить эту войну. И я думаю, что эти санкции - следующий шаг», - отметил посол США при НАТО.

Уитакер также добавил, что США собираются убедиться, что Украина имеет все необходимое для самозащиты: «Они, особенно системы противовоздушной обороны США, работали, поскольку каждую ночь их атакуют беспилотники, ракеты и все остальное, что посылает Россия. Поэтому, я имею в виду, они, очевидно, хотят больше таких систем, потому что знают, что они работают, и знают, что они очень успешно устраняют эти угрозы».

В то же время Уитакер отметил, что украинским военным нужно иметь возможность защищаться на передовой.

Несколько недель назад президент США Дональд Трамп ранее пообещал ударить по России 100% вторичными тарифами, если за 50 дней РФ не пойдет на мир с Украиной. На прошлой неделе американский лидер ужесточил свое решение - дедлайн сократился: теперь вторичные тарифы и санкции грозят РФ, если до 8 августа Москва не захочет мира. Трамп пока не уточнил, какие именно ограничения он намерен ввести против России, кроме 100% вторичных тарифов.