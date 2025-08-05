В Буэнос-Айресе объявили войну «мусорным разбойникам»

«Штраф до 900 тысяч песо ($700), если тебе нравится рыться в мусоре в городе... Тот, кто вытаскивает пакеты из контейнеров и разбрасывает мусор, должен все убрать или дорого заплатить», – написала Алонсо в X.

Она отметила, что ответственность за уборку или оплату лежит на том, кто оставил грязь.

В Буэнос-Айресе и других городах Аргентины часто можно увидеть мусор, разбросанный вокруг контейнеров и баков. Некоторые люди зарабатывают на сборе картона, пластиковых и стеклянных бутылок, вытаскивая мусор из баков и отбирая нужные материалы, при этом оставляя отходы, которые редко убирают обратно в контейнеры. В Аргентине сортировка мусора пока не обязательна, хотя в столице установлены специальные контейнеры для картона, пластика и стекла.