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Впервые с 1990-х: массовая забастовка на военных заводах Америки

01:13 180

Забастовка работников началась на трех заводах Boeing в американских штатах Миссури и Иллинойс, где производят и обслуживают ракетные системы и военные самолёты, включая истребители F-15. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Международную ассоциацию машинистов и работников аэрокосмической промышленности (IAM).

По данным телеканала, в акции участвуют 3,2 тыс. механиков – это первая забастовка в оборонном подразделении Boeing с 1996 года. Протест начался после того, как сотрудники отклонили проект нового четырёхлетнего коллективного договора, предусматривавшего повышение зарплат для части работников на 20%. Это предложение рабочих не устроило.

«Они заслуживают как минимум контракта, который обеспечит безопасность их семей и станет признанием их непревзойдённого профессионализма», — приводит CNBC слова вице-президента IAM Сэма Чичинелли.

В руководстве Boeing выразили разочарование решением работников, но подчеркнули готовность к забастовке. На этот случай был подготовлен специальный план: работу предприятий обеспечат сотрудники, не присоединившиеся к протесту. 

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