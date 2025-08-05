Российские войска наращивают активность на территории РФ вдоль всей границы с Харьковской областью. Об этом сообщил старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Алекс», автор телеграм-канала «Офицер».

Он указал, что утром в понедельник подразделения ВСУ предотвратили попытку продвижения российских сил со стороны госграницы в районе Гоптовки Харьковской области.

«Противник увеличивает активность по всей границе Харьковщины с Россией, и не совсем понятно, то ли они щупают ЛБЗ (линию боевого соприкосновения), то ли пытаются прорываться с разных участков, а затем везде развивать успех, выходя на оперативный масштаб боевых действий», – пояснил он.

Украинский офицер также отметил, что усиление активности наблюдается не только в приграничных районах – аналогичная ситуация складывается на Купянском и Лиманском направлениях.

Ранее российские паблики сообщили о захвате ВС РФ пограничного пункта «Гоптовка» и территорий в районе Волчанска. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) опровергли эти данные, отметив, что информация не подтверждается независимыми источниками. В ISW добавили, что «российские военные блогеры продолжают заявлять о захвате армией РФ западного берега реки Волчья в Волчанске, к северо-востоку от города Харьков». Тем не менее эти утверждения остаются неподтвержденными и, вероятно, не соответствуют действительности.