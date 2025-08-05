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На волоске от кризиса: разговор Лулы с Трампом может обернуться катастрофой

01:55 746

Руководство Бразилии с опасением относится к возможному телефонному разговору президента Лулы да Силвы с Дональдом Трампом из-за риска обострения двусторонних отношений, сообщает газета O Globo со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что ранее Белый дом ввел тарифы в размере 50% на ряд бразильских товаров. Источники отмечают, что «если в ходе телефонного разговора между Лулой да Силвой и Трампом что-то пойдет не так, ущерб интересам Бразилии может стать еще больше».

В бразильской администрации делают ставку на переговоры министров финансов обеих стран. Ранее вице-президент Бразилии Жералду Алкмин встречался с американскими официальными лицами, однако результаты этой встречи пока не разглашаются. Перед встречей Лула да Силва выразил уверенность, что Алкмин сможет добиться пересмотра мер Белого дома.

Тем временем Associated Press сообщает, что Верховный суд Бразилии в понедельник постановил поместить бывшего президента Жаира Болсонару под домашний арест по обвинению в попытке организации государственного переворота после поражения на выборах 2022 года. Экс-президенту запрещено принимать гостей, за исключением близких родственников и адвокатов, а также пользоваться мобильным телефоном. Ранее экс-президента уже обязали носить электронный браслет, соблюдать комендантский час, не пользоваться соцсетями и не контактировать со своим сыном Эдуардо Болсонару, который, по сообщениям, лоббирует его интересы в США и может быть близок к президенту Дональду Трампу.

Согласно решению суда, Болсонару использовал социальные сети своих союзников, включая трех сыновей-парламентариев, для распространения сообщений с «явным поощрением и подстрекательством к нападкам на Верховный федеральный суд и явной поддержкой иностранного вмешательства в бразильскую судебную систему».

Болсонару обвиняется в руководстве преступной организацией, планировавшей отмену результатов выборов, включая попытки убийства президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и одного из судей Верховного суда.

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