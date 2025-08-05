На волоске от кризиса: разговор Лулы с Трампом может обернуться катастрофой

Руководство Бразилии с опасением относится к возможному телефонному разговору президента Лулы да Силвы с Дональдом Трампом из-за риска обострения двусторонних отношений, сообщает газета O Globo со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что ранее Белый дом ввел тарифы в размере 50% на ряд бразильских товаров. Источники отмечают, что «если в ходе телефонного разговора между Лулой да Силвой и Трампом что-то пойдет не так, ущерб интересам Бразилии может стать еще больше».

В бразильской администрации делают ставку на переговоры министров финансов обеих стран. Ранее вице-президент Бразилии Жералду Алкмин встречался с американскими официальными лицами, однако результаты этой встречи пока не разглашаются. Перед встречей Лула да Силва выразил уверенность, что Алкмин сможет добиться пересмотра мер Белого дома.