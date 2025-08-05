Сын Кадырова займется оказанием помощи Газе, а мать наградили орденом

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, назначен куратором по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы от республики. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями республики.

На встрече, которую провел директор департамента Аслан Абдулаев, обсуждались механизмы доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В обсуждении приняли участие руководители благотворительных организаций «Хайра» и «Даймохк».