Сын Кадырова займется оказанием помощи Газе, а мать наградили орденом

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров, назначен куратором по оказанию гуманитарной помощи жителям Газы от республики. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями республики.
На встрече, которую провел директор департамента Аслан Абдулаев, обсуждались механизмы доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В обсуждении приняли участие руководители благотворительных организаций «Хайра» и «Даймохк».
Было принято решение возобновить сбор пожертвований, который ранее был приостановлен. Сбор средств снова будут осуществлять благотворительные фонды «Хайра», «Даймохк» и «Аюб».
Кроме того, российские СМИ сообщают, что мать главы Чечни Рамзана Кадырова, Аймани Кадырова, награждена орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Награду ей передал председатель правительства республики Магомед Даудов.
Аймани Кадырова возглавляет Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. По словам Даудова, она удостоена ордена «за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области».