Впервые Германия перебросила в Польшу истребители

Германия впервые передислоцировала в Польшу немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Об этом сообщило командование польской армии в понедельник, 4 августа, в соцсети Х.

«В рамках укрепления коллективной обороны НАТО пять истребителей Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Германии в ближайшие недели будут размещены на 23-й тактической авиабазе в городе Миньск-Мазовецки. Самолеты будут поддерживать операции по защите воздушного пространства на восточном фланге альянса», - сказано в сообщении.

Как заявили агентству dpa в люфтваффе (ВВС Германии), немецкие истребители передислоцируются на аэродром к востоку от Варшавы со вторника, 5 августа, и пробудут там чуть меньше месяца. Для их обслуживания туда перебросят около 150 военнослужащих бундесвера.

В ВВС Германии добавили, что помогают защищать воздушное пространство Польши с апреля. При этом раньше немецкие истребители поднимались в воздух с аэродрома близ Ростока. Их передислокацию в Миньск-Мазовецки запросила Варшава.

Авиабаза близ города Миньск-Мазовецки находится в 100 км от границы с Беларусью и в 160 км - от Украины. Ранее польские ВВС не раз поднимали истребители в воздух во время российских ударов по западным украинским областям.

Представительница люфтваффе рассказала немецкой газете Bild, что передислокация немецких истребителей в Польшу происходит впервые. Немецкие истребители в Польше смогут «в кратчайшие сроки отреагировать на возможные нарушения воздушного пространства», заявили Bild в Минобороны Германии. Как пишет издание, истребители пробудут в Польше как минимум до 3 сентября.