Не ходите дети в Америку гулять. Там злые педофилы могут покусать…

Лица людей, собравшихся на службу в Пресвитерианской церкви города Брента, были мрачнее тучи. Глаза они не поднимали. Многие плакали. Один бормотал: «Это дьявол к нам вселился».
Но это был не дьявол, это были сами жители этого городка с населением 3 тысячи человек в центральной Алабаме. Соседи тех, кто молился в церкви.
Это они устроили импровизированный бетонный бункер на окраине города, который изначально был предназначен в качестве укрытия во время мощных штормов. Внутри бункера полицейские из первой группы, прибывшей сюда, обнаружили грязный матрас, унитаз и полуразрушенные стулья. Больше там ничего не было.
В этом бетонном склепе в течение трех лет дети в возрасте от 3 до 10 лет подвергались ежедневным (точнее, еженощным) изнасилованиям, пыткам и издевательствам. Очередь педофилов была немаленькой. Часто сюда приходило в течение ночи по несколько человек. Владельцам бункера это приносило до 1 тысячи долларов за один «сеанс».
«Я никогда не сталкивался ни с чем подобным за 33 года службы, - говорит шериф округа Бибб Джони Уэйд. – Я знаю, что прощение Господа не знает границ, но думаю, что мы сейчас эти границы перешли».
Семи местным жителям было предъявлено обвинение в изнасилованиях, пытках, киднеппинге, секс-траффикинге и многом-многом другом. Расследование началось еще в 2022 году, и подозреваемых вытаскивали из их домов одного за другим. 5 февраля этого года был арестован некий Уильям Макэлрой. Ему было предъявлено обвинение в изнасиловании двух детей. Он был отпущен под залог в 60 тысяч долларов. Но через неделю его вновь задержали - к двум прежним жертвам были добавлены еще две, и на этот раз честный судья отказал в освобождении под залог.
Местные жители говорят, что это все напоминает им фильм ужасов. Но главный ужас заключается в том, что мучителями, которые заточили детей в бункер, были их собственные родители или близкие родственники. У одного из арестованных, 29-летнего Трехо Веласкеса, было трое таких детей, четвертой была девочка его партнера.
29-летняя Ребекка Брювер была матерью четверых детей в бункере. Она продавала их педофилам за деньги и наркотики. Детей также вынуждали принимать наркотики, чтобы они лучше повиновались своим мучителям.
Жительница города Брента Линн Эллингахаус спрашивает себя и своих соседей: «Как такое получилось, что никто не знал? Как никто не увидел никаких сигналов о происходящем?»
Ответов нет. Как нет ответа на то, как в этом патриархальном городе, где церкви на любой вкус — пресвитерианские, методистские, баптистские - стоят через каждые пятьдесят метров, происходили эти ужасы. Шериф говорит, что расследование еще продолжается и то, что всплыло, «может быть только верхушка айсберга». Уэйн опасается, что к сексуальным оргиям с детьми может быть причастна значительная часть населения города.
В Америке принято считать, что педофильские игрища происходят лишь в среде богатой элиты. В соседнем городе Бирмингеме стоит билборд с изображением известного сексуального монстра, финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна, о котором сейчас говорит вся страна. А рядом с ним - президент Дональд Трамп. Надпись гласит: «Каков самый большой секрет, парни?» (имеется в виду предполагаемое сокрытие Трампом его причастности к деяниям Эпштейна).
Но, как теперь выясняется, то, что происходит в американской глубинке, может быть намного страшнее, чем то, что было на частном острове Эпштейна. Жители округа Уэйд говорят, что они теряют веру в человечество. А один из них спрашивает в социальной сети: «А зачем нам вообще нужен суд?» Похоже, что он призывает к суду Линча, которым когда-то славилась Алабама.
28 июля шериф Уэйд в радиоинтервью сказал, что некоторые подследственные начали сотрудничать с властями. «Я думаю, что по мере того, как они проведут больше времени в заключении, их, возможно, будут терзать муки совести, и мы узнаем новые детали этой страшной драмы».
Новые детали обязательно будут. Но что касается мук совести, то это вряд ли.
Линн Эллингхаус, которая родилась и всю жизнь прожила в Бренте, говорит, что самая страшная трагедия там произошла в мае 1973 года, когда на город налетел свирепый торнадо. 90 процентов домов было сметено. Десятки людей погибли. Но сейчас она говорит, что история с насилием над детьми еще хуже, чем торнадо.
«Люди абсолютно потрясены, - говорит она. – И вновь и вновь повторяют: «Как такое могло происходить?»
Единственный ответ на этот вопрос: «Вот так и могло».