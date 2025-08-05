Не ходите дети в Америку гулять. Там злые педофилы могут покусать…

Лица людей, собравшихся на службу в Пресвитерианской церкви города Брента, были мрачнее тучи. Глаза они не поднимали. Многие плакали. Один бормотал: «Это дьявол к нам вселился». Но это был не дьявол, это были сами жители этого городка с населением 3 тысячи человек в центральной Алабаме. Соседи тех, кто молился в церкви. Это они устроили импровизированный бетонный бункер на окраине города, который изначально был предназначен в качестве укрытия во время мощных штормов. Внутри бункера полицейские из первой группы, прибывшей сюда, обнаружили грязный матрас, унитаз и полуразрушенные стулья. Больше там ничего не было.

В этом бетонном склепе в течение трех лет дети в возрасте от 3 до 10 лет подвергались ежедневным (точнее, еженощным) изнасилованиям, пыткам и издевательствам. Очередь педофилов была немаленькой. Часто сюда приходило в течение ночи по несколько человек. Владельцам бункера это приносило до 1 тысячи долларов за один «сеанс». «Я никогда не сталкивался ни с чем подобным за 33 года службы, - говорит шериф округа Бибб Джони Уэйд. – Я знаю, что прощение Господа не знает границ, но думаю, что мы сейчас эти границы перешли». Семи местным жителям было предъявлено обвинение в изнасилованиях, пытках, киднеппинге, секс-траффикинге и многом-многом другом. Расследование началось еще в 2022 году, и подозреваемых вытаскивали из их домов одного за другим. 5 февраля этого года был арестован некий Уильям Макэлрой. Ему было предъявлено обвинение в изнасиловании двух детей. Он был отпущен под залог в 60 тысяч долларов. Но через неделю его вновь задержали - к двум прежним жертвам были добавлены еще две, и на этот раз честный судья отказал в освобождении под залог. Местные жители говорят, что это все напоминает им фильм ужасов. Но главный ужас заключается в том, что мучителями, которые заточили детей в бункер, были их собственные родители или близкие родственники. У одного из арестованных, 29-летнего Трехо Веласкеса, было трое таких детей, четвертой была девочка его партнера. 29-летняя Ребекка Брювер была матерью четверых детей в бункере. Она продавала их педофилам за деньги и наркотики. Детей также вынуждали принимать наркотики, чтобы они лучше повиновались своим мучителям.

Жительница города Брента Линн Эллингахаус спрашивает себя и своих соседей: «Как такое получилось, что никто не знал? Как никто не увидел никаких сигналов о происходящем?» Ответов нет. Как нет ответа на то, как в этом патриархальном городе, где церкви на любой вкус — пресвитерианские, методистские, баптистские - стоят через каждые пятьдесят метров, происходили эти ужасы. Шериф говорит, что расследование еще продолжается и то, что всплыло, «может быть только верхушка айсберга». Уэйн опасается, что к сексуальным оргиям с детьми может быть причастна значительная часть населения города. В Америке принято считать, что педофильские игрища происходят лишь в среде богатой элиты. В соседнем городе Бирмингеме стоит билборд с изображением известного сексуального монстра, финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна, о котором сейчас говорит вся страна. А рядом с ним - президент Дональд Трамп. Надпись гласит: «Каков самый большой секрет, парни?» (имеется в виду предполагаемое сокрытие Трампом его причастности к деяниям Эпштейна).