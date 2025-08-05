USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.1326
Подписаться на уведомления
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
Новость дня
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Не ходите дети в Америку гулять. Там злые педофилы могут покусать…

наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
08:06 2316

Лица людей, собравшихся на службу в Пресвитерианской церкви города Брента, были мрачнее тучи. Глаза они не поднимали. Многие плакали. Один бормотал: «Это дьявол к нам вселился».

Но это был не дьявол, это были сами жители этого городка с населением 3 тысячи человек в центральной Алабаме. Соседи тех, кто молился в церкви.

Это они устроили импровизированный бетонный бункер на окраине города, который изначально был предназначен в качестве укрытия во время мощных штормов. Внутри бункера полицейские из первой группы, прибывшей сюда, обнаружили грязный матрас, унитаз и полуразрушенные стулья. Больше там ничего не было.

Ответов нет. Как нет ответа на то, как в этом патриархальном городе, где церкви на любой вкус - пресвитерианские, методистские, баптистские - стоят через каждые пятьдесят метров, происходили эти ужасы

В этом бетонном склепе в течение трех лет дети в возрасте от 3 до 10 лет подвергались ежедневным (точнее, еженощным) изнасилованиям, пыткам и издевательствам. Очередь педофилов была немаленькой. Часто сюда приходило в течение ночи по несколько человек. Владельцам бункера это приносило до 1 тысячи долларов за один «сеанс».

«Я никогда не сталкивался ни с чем подобным за 33 года службы, - говорит шериф округа Бибб Джони Уэйд. – Я знаю, что прощение Господа не знает границ, но думаю, что мы сейчас эти границы перешли».

Семи местным жителям было предъявлено обвинение в изнасилованиях, пытках, киднеппинге, секс-траффикинге и многом-многом другом. Расследование началось еще в 2022 году, и подозреваемых вытаскивали из их домов одного за другим. 5 февраля этого года был арестован некий Уильям Макэлрой. Ему было предъявлено обвинение в изнасиловании двух детей. Он был отпущен под залог в 60 тысяч долларов. Но через неделю его вновь задержали - к двум прежним жертвам были добавлены еще две, и на этот раз честный судья отказал в освобождении под залог.

Местные жители говорят, что это все напоминает им фильм ужасов. Но главный ужас заключается в том, что мучителями, которые заточили детей в бункер, были их собственные родители или близкие родственники. У одного из арестованных, 29-летнего Трехо Веласкеса, было трое таких детей, четвертой была девочка его партнера.

29-летняя Ребекка Брювер была матерью четверых детей в бункере. Она продавала их педофилам за деньги и наркотики. Детей также вынуждали принимать наркотики, чтобы они лучше повиновались своим мучителям.

В этом бетонном склепе в течение трех лет дети в возрасте от 3 до 10 лет подвергались ежедневным (точнее, еженощным) изнасилованиям, пыткам и издевательствам

Жительница города Брента Линн Эллингахаус спрашивает себя и своих соседей: «Как такое получилось, что никто не знал? Как никто не увидел никаких сигналов о происходящем?»

Ответов нет. Как нет ответа на то, как в этом патриархальном городе, где церкви на любой вкус — пресвитерианские, методистские, баптистские - стоят через каждые пятьдесят метров, происходили эти ужасы. Шериф говорит, что расследование еще продолжается и то, что всплыло, «может быть только верхушка айсберга». Уэйн опасается, что к сексуальным оргиям с детьми может быть причастна значительная часть населения города.

В Америке принято считать, что педофильские игрища происходят лишь в среде богатой элиты. В соседнем городе Бирмингеме стоит билборд с изображением известного сексуального монстра, финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна, о котором сейчас говорит вся страна. А рядом с ним - президент Дональд Трамп. Надпись гласит: «Каков самый большой секрет, парни?» (имеется в виду предполагаемое сокрытие Трампом его причастности к деяниям Эпштейна).

В соседнем городе Бирмингеме стоит билборд с изображением известного сексуального монстра, финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна, о котором сейчас говорит вся страна. А рядом с ним - президент Дональд Трамп

Но, как теперь выясняется, то, что происходит в американской глубинке, может быть намного страшнее, чем то, что было на частном острове Эпштейна. Жители округа Уэйд говорят, что они теряют веру в человечество. А один из них спрашивает в социальной сети: «А зачем нам вообще нужен суд?» Похоже, что он призывает к суду Линча, которым когда-то славилась Алабама.

28 июля шериф Уэйд в радиоинтервью сказал, что некоторые подследственные начали сотрудничать с властями. «Я думаю, что по мере того, как они проведут больше времени в заключении, их, возможно, будут терзать муки совести, и мы узнаем новые детали этой страшной драмы».

Новые детали обязательно будут. Но что касается мук совести, то это вряд ли.

Линн Эллингхаус, которая родилась и всю жизнь прожила в Бренте, говорит, что самая страшная трагедия там произошла в мае 1973 года, когда на город налетел свирепый торнадо. 90 процентов домов было сметено. Десятки людей погибли. Но сейчас она говорит, что история с насилием над детьми еще хуже, чем торнадо.

«Люди абсолютно потрясены, - говорит она. – И вновь и вновь повторяют: «Как такое могло происходить?»

Единственный ответ на этот вопрос: «Вот так и могло».

США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
10:13 315
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос
09:27 1502
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет все еще актуально
01:40 4636
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
4 августа 2025, 21:52 9429
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно наша аналитика
08:30 2728
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
08:42 1689
Не ходите дети в Америку гулять. Там злые педофилы могут покусать…
Не ходите дети в Америку гулять. Там злые педофилы могут покусать… наша корреспонденция
08:06 2317
Медведев анонсирует «новую реальность» и «дальнейшие шаги»
Медведев анонсирует «новую реальность» и «дальнейшие шаги»
00:52 7582
У Трампа заявили, что Россия будет вынуждена вести переговоры с Украиной
У Трампа заявили, что Россия будет вынуждена вести переговоры с Украиной
00:38 3841
Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру
Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру наш комментарий; все еще актуально
4 августа 2025, 17:04 8925
Индия в гневе на Америку: Сами больше всех торгуют с Россией
Индия в гневе на Америку: Сами больше всех торгуют с Россией обновлено 23:20
4 августа 2025, 23:20 8320

ЭТО ВАЖНО

США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
10:13 315
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос
09:27 1502
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет все еще актуально
01:40 4636
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
4 августа 2025, 21:52 9429
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно наша аналитика
08:30 2728
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
08:42 1689
Не ходите дети в Америку гулять. Там злые педофилы могут покусать…
Не ходите дети в Америку гулять. Там злые педофилы могут покусать… наша корреспонденция
08:06 2317
Медведев анонсирует «новую реальность» и «дальнейшие шаги»
Медведев анонсирует «новую реальность» и «дальнейшие шаги»
00:52 7582
У Трампа заявили, что Россия будет вынуждена вести переговоры с Украиной
У Трампа заявили, что Россия будет вынуждена вести переговоры с Украиной
00:38 3841
Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру
Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру наш комментарий; все еще актуально
4 августа 2025, 17:04 8925
Индия в гневе на Америку: Сами больше всех торгуют с Россией
Индия в гневе на Америку: Сами больше всех торгуют с Россией обновлено 23:20
4 августа 2025, 23:20 8320
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться