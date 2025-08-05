Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно

Заметное повышение квот на нефтедобычу стран ОПЕК+ (решение принято 3 августа) порождает у некоторых подозрения, что картель готовится «заместить» Россию на нефтяном рынке по мере того, как приближается дедлайн «ультиматума Трампа» (8 августа), после чего он грозил, в частности, 100-процентными пошлинами странам, продолжающим импортировать российские энергоресурсы, вплоть до Индии и Китая. Возможно ли полное «выключение» России с нефтяного рынка? Теоретически да, но практически это будет непросто. И дорого.
ОПЕК+ снова согласилась увеличить добычу в августе сразу на 548 тыс. баррелей в сутки и планирует сделать то же самое в сентябре. При том, что в мае, июне и июле повышение уже составило 411 тыс. барр./сутки. Россия сама участвует в новом квотировании, рост нефтедобычи произойдет за счет 8 ведущих стран временного альянса: Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. По итогам сентября 2025 г. квота восьми ведущих стран ОПЕК+ будет увеличена, таким образом, в общей сложности почти на 2,47 млн барр./сутки в сравнении с мартом 2025 г.
То есть альянс выходит из самоограничений, которые были введены в 2023 г. с целью поддержания цен на фоне стабилизации спроса. Квота РФ приблизится к 10 млн баррелей в сутки. Из них примерно половина потребляется внутри страны, а половина (4,5-4,6 млн барр. в сутки) идет на экспорт, из которых до 80% закупают Китай (2,5 млн барр. в сутки) и Индия (1,8 млн барр. в сутки) Плюс РФ экспортирует еще 2,5 млн барр. в сутки продуктов нефтепереработки (правда, на фоне внутреннего дефицита из-за ударов дронов по НПЗ может быть введен запрет на экспорт бензина). Российская доля на мировом экспортном нефтяном рынке составляет примерно 4,5%. Это заметные объемы, но не так чтобы совсем незаменимые.
Мотив санкционеров, а теперь и того же Трампа, один: лишить Москву источников финансирования СВО в Украине. Нефтяные доходы – одна из основ прочности российского бюджета. Правда, по оценкам Института мировой экономики в Кельне, в 2025 году доходы России от продажи нефти уже будут значительно ниже, чем в предыдущие годы, и могут упасть до 153 млрд долларов США в базовом сценарии. Это снижение обусловлено как снижением мировых цен на нефть, так и влиянием санкций. При худшем сценарии возможно дальнейшее падение нефтяных доходов до 111 млрд долларов. Для сравнения: в прошлом году нефтяные доходы РФ составили 189 млрд долларов, а в 2023 году - 185 млрд долларов. Средняя цена на российскую нефть марки Urals за текущий год составит около 55 долларов за баррель, что ниже предыдущих прогнозов ЦБ РФ в 60 долларов. Однако все еще выше нового ценового (санкционного) потолка, установленного 18-м пакетом санкций ЕС против Москвы – 47,5 долларов за баррель (есть большие сомнения в том, что этот потолок будет соблюдаться).
В июне 2025 года, правда, наблюдался временный всплеск доходов от экспорта нефти в связи с израильско-иранским конфликтом, но с тех пор цены вернулись к прежнему уровню. Ежемесячные доходы от экспорта нефти также выросли в июне благодаря увеличению объемов экспорта и восстановлению цен на нефть. Однако во втором квартале 2025 года тем не менее наблюдалось общее снижение доходов российского бюджета по сравнению с предыдущим годом. По некоторым данным, российское правительство может под влиянием таких обстоятельств пересмотреть бюджет на 2025 год - как раз с учетом снижения доходов от энергоносителей и прогнозируемого увеличения дефицита бюджета. Минфин ожидает, что в этом году поступит 8,3 трлн рублей налогов на нефть и газ, что ниже первоначального прогноза в 10,9 трлн рублей.
У самой ОПЕК (без России), по подсчетам Международного энергетического агентства, имеется не менее 5,3 млн барр. в сутки резервных мощностей (3,1 млн барр. в сутки только у Саудовской Аравии), которые можно задействовать для быстрого наращивания объема нефтедобычи. Есть кое-какие ресурсы и вне ОПЕК, в частности, в США, Венесуэле, Гайане и т.д., но там объемы нельзя будет нарастить быстро. Кстати, в США себестоимость нефтедобычи сопоставима с российской, а для сланцевой нефти она даже выше. Так что на фоне относительно низких нефтяных мировых цен нефтедобыча в США отнюдь не растет, вопреки предвыборному лозунгу Трампа, сформулированному как «Бури, детка, бури!». Сланцевикам американским, однако, как-то не бурится. Число активных буровых в США не растет, а падает, сократившись недавно до 425, что на 12,5% меньше, чем в прошлом году.
Во времена позднего СССР Саудовская Аравия, как считается, подыграла США, устроив демпинг нефтяных цен и подкосив Советский Союз тем самым. Тут вполне может снова прозвучать лозунг «Можем повторить!». Но сегодня Эр-Рияд считается ситуативным союзником Москвы. Мотивы саудитов ронять цены в угоду Америке на сегодня совсем не очевидны. Королевство осуществляет программу масштабной модернизации, требующую огромных инвестиций (Vision 2030). К тому же, по данным МВФ, для сбалансированного бюджета Саудовской Аравии требуется цена нефти свыше 90 долларов за баррель (примерно в полтора раза выше, чем в РФ). Королевство – и не только оно – заинтересовано в том, чтобы ОПЕК+ не развалилась в угоду Америке, иначе они могут стать следующей жертвой, если Трампу или его преемнику что-то не понравится в их политике.
Сейчас страны ОПЕК+ всего лишь поэтапно и по возможности планомерно выходят из сделки, заключенной на фоне «ковидного» падения нефтяных цен. На сегодня это вполне рациональный и не политизированный шаг: к началу 2025 г. потенциал восстановительного роста спроса на нефть уже был практически исчерпан. И на фоне общемирового роста добычи дальнейшее сдерживание предложения со стороны ОПЕК становилось «себе дороже». Формируется новая норма. Когда, с одной стороны, увеличение предложения во многом нивелирует риски резких ценовых скачков. С другой, сохраняющаяся, в том числе на Ближнем Востоке, геополитическая напряженность пока будет поддерживать цену Brent на уровне 60-65 долларов за баррель.
Исключение России (вопрос, за счет кого?) потребовало бы в том числе перестройки логистики. И хотя нефтяной рынок гораздо более гибкий, чем газовый (особенно трубопроводный), это повлечет дополнительные издержки для импортеров. В частности, уже подсчитано, что отказ Индии от импорта российской нефти, которая составляет нынче до 38% ее потребления, повлечет за собой увеличение нефтяных расходов страны минимум на 11, а максимум на 14 миллиардов долларов. В том числе если Индия просто вернется к ситуации до 2022 года, когда российская нефть составляла лишь 2% на ее рынке, а основной объем импортировался с Ближнего Востока.
Вот кому удалось почти полностью отказаться от российской нефти и нефтепродуктов, так это Евросоюзу. Правда, это обошлось в многомиллиардные потери для европейской экономики и в повышение цен на энергоносители, стоимости электроэнергии для производства и коммунальных расценок. Доля РФ на нефтяном рынке ЕС снизилась с 27% в 2021 году до 3% в 2024 году. Лишь Венгрия и Словакия (отчасти еще Чехия) по-прежнему зависят от российской трубопроводной нефти. Дорожная карта отказа от всех российских энергоносителей рассчитана Брюсселем до 2027 года.
Пока крайне маловероятно, что даже при самом жестком санкционном сценарии (если Трамп на него вообще отважится, учитывая, что неизбежный всплеск нефтяных цен ударит в том числе по американским потребителям и по ценам на бензин в США) вряд ли удастся исключить Россию с нефтяного рынка полностью. Это еще не удалось сделать ни с одной страной, даже с маленькой Венесуэлой, которая, хотя и обложена всевозможными санкциями США, тем не менее умудряется продолжать экспорт нефти в объемах, позволяющих поддерживать на плаву режим Николаса Мадуро. Немаловажную роль в этом играет Китай. Равно как Китай продолжает импорт иранской нефти. Правда, под видом индонезийской. Именно по этой причине Индонезия экспортирует гораздо больше нефти, чем сама добывает. Иран, живущий под санкциями уже не одно десятилетие, научился их обходить, в том числе в нефтяном экспорте. В последнее время он даже вырос— до 1,7 млн барр. в сутки. Это, конечно, не те 3 миллиона, которые иранская нефтяная промышленность потенциально могла бы экспортировать, но далеко и не полный ноль. Так и в случае с Россией: в результате новых санкций ее экспортные нефтяные доходы могут быть еще более ограничены, но все равно позволят выполнять многие заложенные в бюджет задачи. При этом на военных расходах Москва будет экономить в самую последнюю очередь. Так что миссия «обнулить» военные расходы РФ на текущий момент невыполнима.