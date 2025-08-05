Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно

Заметное повышение квот на нефтедобычу стран ОПЕК+ (решение принято 3 августа) порождает у некоторых подозрения, что картель готовится «заместить» Россию на нефтяном рынке по мере того, как приближается дедлайн «ультиматума Трампа» (8 августа), после чего он грозил, в частности, 100-процентными пошлинами странам, продолжающим импортировать российские энергоресурсы, вплоть до Индии и Китая. Возможно ли полное «выключение» России с нефтяного рынка? Теоретически да, но практически это будет непросто. И дорого. ОПЕК+ снова согласилась увеличить добычу в августе сразу на 548 тыс. баррелей в сутки и планирует сделать то же самое в сентябре. При том, что в мае, июне и июле повышение уже составило 411 тыс. барр./сутки. Россия сама участвует в новом квотировании, рост нефтедобычи произойдет за счет 8 ведущих стран временного альянса: Саудовской Аравии, России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. По итогам сентября 2025 г. квота восьми ведущих стран ОПЕК+ будет увеличена, таким образом, в общей сложности почти на 2,47 млн барр./сутки в сравнении с мартом 2025 г.

То есть альянс выходит из самоограничений, которые были введены в 2023 г. с целью поддержания цен на фоне стабилизации спроса. Квота РФ приблизится к 10 млн баррелей в сутки. Из них примерно половина потребляется внутри страны, а половина (4,5-4,6 млн барр. в сутки) идет на экспорт, из которых до 80% закупают Китай (2,5 млн барр. в сутки) и Индия (1,8 млн барр. в сутки) Плюс РФ экспортирует еще 2,5 млн барр. в сутки продуктов нефтепереработки (правда, на фоне внутреннего дефицита из-за ударов дронов по НПЗ может быть введен запрет на экспорт бензина). Российская доля на мировом экспортном нефтяном рынке составляет примерно 4,5%. Это заметные объемы, но не так чтобы совсем незаменимые. Мотив санкционеров, а теперь и того же Трампа, один: лишить Москву источников финансирования СВО в Украине. Нефтяные доходы – одна из основ прочности российского бюджета. Правда, по оценкам Института мировой экономики в Кельне, в 2025 году доходы России от продажи нефти уже будут значительно ниже, чем в предыдущие годы, и могут упасть до 153 млрд долларов США в базовом сценарии. Это снижение обусловлено как снижением мировых цен на нефть, так и влиянием санкций. При худшем сценарии возможно дальнейшее падение нефтяных доходов до 111 млрд долларов. Для сравнения: в прошлом году нефтяные доходы РФ составили 189 млрд долларов, а в 2023 году - 185 млрд долларов. Средняя цена на российскую нефть марки Urals за текущий год составит около 55 долларов за баррель, что ниже предыдущих прогнозов ЦБ РФ в 60 долларов. Однако все еще выше нового ценового (санкционного) потолка, установленного 18-м пакетом санкций ЕС против Москвы – 47,5 долларов за баррель (есть большие сомнения в том, что этот потолок будет соблюдаться). В июне 2025 года, правда, наблюдался временный всплеск доходов от экспорта нефти в связи с израильско-иранским конфликтом, но с тех пор цены вернулись к прежнему уровню. Ежемесячные доходы от экспорта нефти также выросли в июне благодаря увеличению объемов экспорта и восстановлению цен на нефть. Однако во втором квартале 2025 года тем не менее наблюдалось общее снижение доходов российского бюджета по сравнению с предыдущим годом. По некоторым данным, российское правительство может под влиянием таких обстоятельств пересмотреть бюджет на 2025 год - как раз с учетом снижения доходов от энергоносителей и прогнозируемого увеличения дефицита бюджета. Минфин ожидает, что в этом году поступит 8,3 трлн рублей налогов на нефть и газ, что ниже первоначального прогноза в 10,9 трлн рублей.

У самой ОПЕК (без России), по подсчетам Международного энергетического агентства, имеется не менее 5,3 млн барр. в сутки резервных мощностей (3,1 млн барр. в сутки только у Саудовской Аравии), которые можно задействовать для быстрого наращивания объема нефтедобычи. Есть кое-какие ресурсы и вне ОПЕК, в частности, в США, Венесуэле, Гайане и т.д., но там объемы нельзя будет нарастить быстро. Кстати, в США себестоимость нефтедобычи сопоставима с российской, а для сланцевой нефти она даже выше. Так что на фоне относительно низких нефтяных мировых цен нефтедобыча в США отнюдь не растет, вопреки предвыборному лозунгу Трампа, сформулированному как «Бури, детка, бури!». Сланцевикам американским, однако, как-то не бурится. Число активных буровых в США не растет, а падает, сократившись недавно до 425, что на 12,5% меньше, чем в прошлом году. Во времена позднего СССР Саудовская Аравия, как считается, подыграла США, устроив демпинг нефтяных цен и подкосив Советский Союз тем самым. Тут вполне может снова прозвучать лозунг «Можем повторить!». Но сегодня Эр-Рияд считается ситуативным союзником Москвы. Мотивы саудитов ронять цены в угоду Америке на сегодня совсем не очевидны. Королевство осуществляет программу масштабной модернизации, требующую огромных инвестиций (Vision 2030). К тому же, по данным МВФ, для сбалансированного бюджета Саудовской Аравии требуется цена нефти свыше 90 долларов за баррель (примерно в полтора раза выше, чем в РФ). Королевство – и не только оно – заинтересовано в том, чтобы ОПЕК+ не развалилась в угоду Америке, иначе они могут стать следующей жертвой, если Трампу или его преемнику что-то не понравится в их политике. Сейчас страны ОПЕК+ всего лишь поэтапно и по возможности планомерно выходят из сделки, заключенной на фоне «ковидного» падения нефтяных цен. На сегодня это вполне рациональный и не политизированный шаг: к началу 2025 г. потенциал восстановительного роста спроса на нефть уже был практически исчерпан. И на фоне общемирового роста добычи дальнейшее сдерживание предложения со стороны ОПЕК становилось «себе дороже». Формируется новая норма. Когда, с одной стороны, увеличение предложения во многом нивелирует риски резких ценовых скачков. С другой, сохраняющаяся, в том числе на Ближнем Востоке, геополитическая напряженность пока будет поддерживать цену Brent на уровне 60-65 долларов за баррель.