В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр

Россия закрывает воздушное пространство над полигоном Капустин Яр в Астраханской области. Запрет на полеты будет действовать с 4 по 8 августа. Об этом пишет российское издание «Военное обозрение» со ссылкой на уведомление NOTAM (NOtice To Air Missions — «извещение летному составу»).

Отмечается, что российское Минобороны не комментирует введение запрета на полеты над полигоном.

Некоторые российские ресурсы предполагают, что на этой неделе российские военные проведут испытания комплекса «Орешник». При этом не исключается, что на полигоне пройдут испытания нового комплекта зенитных ракетных систем, возможно, С-400 или С-500.

Накануне МИД России заявил о прекращении действия моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Там заявили, что Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Российская сторона объяснила это якобы «исчезновением условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений». После заявления МИД России зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в соцсети X заявил, что «оппонентам» России придется считаться с «новой реальностью». «Ждите дальнейших шагов», — написал он.