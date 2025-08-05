Оборону Ирана отдали Пезешкиану

Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, КСИР, в минувшие выходные подтвердили, что президент Масуд Пезешкиан возглавит недавно возрожденный Совет обороны. «Война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным» - говорил в свое время министр иностранных дел послереволюционной Франции при всех ее режимах - Директории, Консульстве, империи Наполеона I и монархии Людовика XVIII - мастер политической интриги Шарль Морис Талейран. А уж он-то знал толк во внешней политике. Похоже, эта мысль начала доходить до иранского истеблишмента, которое до сих пор шокировано итогами 12-дневной войны, чтобы там не заявлял официоз или отдельные представители режима, стремящиеся «сохранить хорошую мину при плохой игре». Но даже они понимают, что вооруженные силы КСИР продемонстрировали полную недееспособность.

Но признать такое нельзя, а потому в Тегеране решили пойти по пути бюрократической процедуры – создания нового органа управления – в надежде, что он будет более эффективным, поскольку в него войдет больше гражданских, чем это было принято в Иране раньше. Так, согласно имеющейся информации, в возрожденный Совет обороны под председательством Масуда Пезешкиана, напомню, что такой же орган существовал в Иране во время ирано-иракской войны, войдут главы трех ветвей власти, исполнительной, судебной, законодательной; высшие военные командиры, включая командующих иранской армией и вооруженных сил КСИР, министры обороны, иностранных дел, разведки и внутренних дел. Важнейшими функциями нового органа определены, в том числе, повышение операционных возможностей иранской армии и контроль за использованием ресурсов страны для оборонных нужд.

Возникает вопрос: если часть функций Совета обороны дублирует функции Высшего совета национальной безопасности, ВСНБ – то какой иранский Совет безопасности явно не справляется с мобилизацией иранского гражданского ресурса в целях обороны. Генерал-майор Абдолрахим Мусави, личность в иранской армии далеко не последняя, на днях заявил, что Ирану срочно необходимо разработать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы готовности гражданской инфраструктуры к работе в условиях военного времени. И стоит обратить внимание на то, что практически одновременно с созданием Совета обороны в Иране принят новый национальный план по обучению населения гражданской обороне и обеспечению готовности бомбоубежищ. «Сегодня в вооруженных силах мы реализуем различные программы обеспечения готовности в трех временных рамках – краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной», – заявил Мусави. - «Повышение готовности в гражданском секторе и обеспечение безопасности инфраструктуры также должны решаться с помощью того же подхода». Необходимо отметить, что ситуация с созданием нового органа выглядит несколько двусмысленно. С одной стороны, иранские ястребы заходятся в воинственном клекоте, предупреждая о возможности новой войны с Израилем. Вот, к примеру, что намедни сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи: «Иран все еще может нанести удар по Израилю, поскольку Между Тегераном и Иерусалимом не было установлено соглашение о прекращении огня. В этих условиях все возможно, и не только Иран должен беспокоиться».