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В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
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В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном

10:13 319

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро. Об этом сообщает Госдепартамент США.

В ходе беседы стороны уделили особое внимание процессу мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Также обсуждались актуальные международные вопросы, включая иранскую ядерную программу, гуманитарную ситуацию в секторе Газа, продолжающийся военный конфликт в Украине и кризис в Судане.

Собеседники подтвердили приверженность совместным усилиям по обеспечению стабильности и безопасности в ключевых регионах.

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