USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.1326
Подписаться на уведомления
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
Новость дня
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Пакистан ответил Зеленскому

10:21 258

Исламабад отверг заявления о причастности граждан Пакистана к военным действиям на территории Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД исламской республики.

«Правительство Пакистана категорически отвергает беспочвенные и необоснованные обвинения в участии граждан Пакистана в войне в Украине», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что на данный момент украинская сторона не направляла Исламабаду каких-либо официальных запросов и не представила доказательств, подтверждающих подобные утверждения.

Ранее с соответствующими обвинениями выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В заявлении пакистанского МИД подчеркивается, что страна последовательно выступает за мирное урегулирование войны между Россией и Украиной в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
10:13 322
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос
09:27 1515
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет все еще актуально
01:40 4637
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
4 августа 2025, 21:52 9432
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно наша аналитика
08:30 2738
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
08:42 1700
Не ходите дети в Америку гулять. Там злые педофилы могут покусать…
Не ходите дети в Америку гулять. Там злые педофилы могут покусать… наша корреспонденция
08:06 2324
Медведев анонсирует «новую реальность» и «дальнейшие шаги»
Медведев анонсирует «новую реальность» и «дальнейшие шаги»
00:52 7587
У Трампа заявили, что Россия будет вынуждена вести переговоры с Украиной
У Трампа заявили, что Россия будет вынуждена вести переговоры с Украиной
00:38 3843
Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру
Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру наш комментарий; все еще актуально
4 августа 2025, 17:04 8926
Индия в гневе на Америку: Сами больше всех торгуют с Россией
Индия в гневе на Америку: Сами больше всех торгуют с Россией обновлено 23:20
4 августа 2025, 23:20 8322

ЭТО ВАЖНО

США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
США и Франция обсудили мир между Баку и Ереваном
10:13 322
Зачем война, если есть чудо-бомба?
Зачем война, если есть чудо-бомба? главный вопрос
09:27 1515
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет
Нетаньяху выступил с обращением: ХАМАС в Газе не будет все еще актуально
01:40 4637
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
4 августа 2025, 21:52 9432
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно
Россию выключают? Теоретически – да. Практически - невозможно наша аналитика
08:30 2738
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
В России закрыли небо над полигоном Капустин Яр
08:42 1700
Не ходите дети в Америку гулять. Там злые педофилы могут покусать…
Не ходите дети в Америку гулять. Там злые педофилы могут покусать… наша корреспонденция
08:06 2324
Медведев анонсирует «новую реальность» и «дальнейшие шаги»
Медведев анонсирует «новую реальность» и «дальнейшие шаги»
00:52 7587
У Трампа заявили, что Россия будет вынуждена вести переговоры с Украиной
У Трампа заявили, что Россия будет вынуждена вести переговоры с Украиной
00:38 3843
Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру
Мир между Азербайджаном и Арменией. Иран выходит из игры, Россия теряет игру наш комментарий; все еще актуально
4 августа 2025, 17:04 8926
Индия в гневе на Америку: Сами больше всех торгуют с Россией
Индия в гневе на Америку: Сами больше всех торгуют с Россией обновлено 23:20
4 августа 2025, 23:20 8322
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться