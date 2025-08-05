Пакистан ответил Зеленскому

Исламабад отверг заявления о причастности граждан Пакистана к военным действиям на территории Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД исламской республики.

«Правительство Пакистана категорически отвергает беспочвенные и необоснованные обвинения в участии граждан Пакистана в войне в Украине», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что на данный момент украинская сторона не направляла Исламабаду каких-либо официальных запросов и не представила доказательств, подтверждающих подобные утверждения.

Ранее с соответствующими обвинениями выступил президент Украины Владимир Зеленский.

В заявлении пакистанского МИД подчеркивается, что страна последовательно выступает за мирное урегулирование войны между Россией и Украиной в соответствии с Уставом ООН и международным правом.