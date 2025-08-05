Казахстан начал расследование против РЖД

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Северо-Казахстанской области инициировал расследование в отношении Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом стало обращение ТОО Agrimer Mamlutka, которое указало на необоснованное повышение стоимости услуг метрологического обслуживания вагонных электронных весов — в частности, предоставления контрольного груза для поверки.

Согласно заявлению компании, с января 2025 года филиал РЖД увеличил стоимость этой услуги на 9,5 %, доведя ее до 845 тысяч тенге ($1 500) с учетом НДС. При этом в других регионах Казахстана аналогичная услуга предоставляется по цене около 391 тыс. тенге ($720).

По итогам внепланового анализа состояния конкуренции на данном рынке за 2024 год и январь–февраль 2025 года АЗРК выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства — установление монопольно высокой цены. Это может подпадать под действие подпункта 1 статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

В связи с выявленными обстоятельствами в отношении филиала РЖД начато официальное антимонопольное расследование. Его срок составит от трех до пяти месяцев.